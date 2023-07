14-Juillet: l'interdiction des "engins pyrotechniques" examinée par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a examiné mercredi une requête des distributeurs de feux d'artifice qui demandent la suspension de l'interdiction par le gouvernement des "engins pyrotechniques" lors du week-end prolongé du 14 juillet.

La plus haute juridiction administrative française doit rendre sa décision d'ici à jeudi matin.

A l'audience, les importateurs et distributeurs de feux d'artifice ont demandé la suspension de l'exécution d'un décret paru dimanche au Journal officiel, qui interdit "jusqu'au 15 juillet inclus, la vente, le port, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques et artifices de divertissement sur l'ensemble du territoire national".

Après les violences qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier, le gouvernement redoute un nouvel embrasement dans les cités pour le 14 Juillet.

Les professionnels ont fait valoir lors des débats que le décret "manquait sa cible", en visant une "interdiction générale de la vente", y compris pour des artifices qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés pendant les émeutes.

Selon eux, le décret engendre un "préjudice total de 40 millions d'euros" pour leur activité déjà pénalisée par le Covid et les interdictions liées à la sécheresse.

"Le 14 Juillet, pour les artificiers, c'est comme la Saint-Valentin pour les fleuristes", a plaidé leur avocat, Me Régis Froger, soulignant que la "période de six jours couverte par le décret est cruciale pour le marché".

Un argument "non recevable" selon la directrice des Affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, Pascale Léglise, qui a pointé "des chiffres non établis".

Selon une note récente de la direction générale des douanes, les feux d'artifice, en vente libre, sont détournés de leur usage depuis plusieurs années et utilisés à des fins illégales notamment dans le cadre d'attaques dirigées contre les forces de l'ordre, les bâtiments, des véhicules ou bien même contre d'autres groupes criminels.