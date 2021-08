130 millions d'euros pour développer les tiers-lieux, "antidote au repli sur soi" selon Jean Castex

Le gouvernement mise sur l'essor de ces espaces partagés où s'entremêlent travail, formation, culture ou encore activités sociales.

Le Premier ministre Jean Castex visite un tiers-lieu à Colombelles, dans le nord-ouest de la France, le 27 août 2021. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Antidote au repli sur soi" mais aussi outil de relocalisation, de formation ou encore de transition écologique, le Premier ministre Jean Castex a salué vendredi 27 août depuis la banlieue de Caen l'essor des tiers-lieux, dans lesquels l'Etat va investir 130 millions d'euros supplémentaires. "Ces tiers-lieux, c'est un facteur de fédération d'une société qui en a bien besoin. Vous êtes un antidote au repli sur soi", a lancé le chef du gouvernement aux locataires du WIP, un tiers-lieu situé à Colombelles (Calvados), à l'est de Caen.

Ces espaces hybrides, où se retrouvent entre autres des ateliers de fabrication, des start-up, des activités culturelles, connaissent un développement exponentiel, puisque 2.500 sont actuellement recensés et entre 500 et 1.000 nouveaux devraient voir le jour d'ici à la fin 2022. Un signe, selon le Premier ministre, des bouleversements post-Covid qui a amplifié le phénomène. "On est à la fois sur des mouvements sociologiques très forts, sur de nouvelles formes de l'économie, sur de nouvelles formes de travail et sur de nouvelles formes de rapports sociaux", a-t-il souligné.

Selon l'association "France tiers-lieux", qui a remis cet été un rapport au Premier ministre, 150.000 personnes travaillent quotidiennement dans ces lieux hybrides et 2,2 millions de personnes y sont passées en 2019 pour réaliser un projet. Dans 3 cas sur 4 ces espaces accueillent des activités de co-working, mais aussi des ateliers de fabrication numérique (30% des tiers-lieux), des ateliers artisanaux (19%), des activités culturelles (27%), et même des jardins partagés (9%). "C'est un phénomène de société qui prend de l'ampleur" et "il est important pour l'Etat d'accompagner ce mouvement", fait-on valoir à Matignon.

Les cinq chantiers du gouvernement

Confirmant le déblocage d'une enveloppe de 130 millions d'euros, dont la moitié est issue du plan de relance, le Premier ministre a également souligné que les tiers-lieux répondaient à l'objectif de renforcer la "souveraineté économique" du pays, la crise sanitaire ayant "montré que l'on a laissé partir trop de choses" en termes de productions.

L'enveloppe de 130 millions d'euros va permettre de financer cinq chantiers. 30 millions d'euros seront ainsi dédiés à la création d'une centaine de "manufactures de proximité", à savoir des petits ateliers de production en tous genres permettant la mutualisation de machines ou encore favorisant les projets collaboratifs. 50 millions d'euros seront orientés pour le développement de la formation dans les tiers-lieux, où 134.000 personnes ont été formées en 2019.

Environ 20 millions d'euros permettront de financer le déploiement de 3.000 services civiques. 15 millions soutiendront la construction, au sein des ateliers, de mobilier spécial destiné à du matériel informatique, ce qui servira aux conseillers formés par l'Etat pour favoriser l'inclusion numérique des usagers. Enfin, 12 millions financeront l'accompagnement des porteurs de projet et le renforcement du réseau régional de tiers-lieux.

Autrefois maire de la petite ville de Prades (Pyrénées-orientales), Jean Castex a expliqué y avoir soutenu il y a quelques années l'implantation d'un tiers-lieu après en avoir "compris l'intérêt majeur". Mais "cette nouvelle économie doit trouver son modèle car il faut qu'elle s'installe dans la durée", a-t-il souligné, alors que les tiers-lieux vivent pour 50% d'argent public (Etat, collectivités, etc.), selon l'association France tiers-lieux.