13-0 : L'Ajax Pétanque Club met une fanny à Venlo

13-0 : l'Ajax a réussi une partie de pétanque parfaite en poussant ses adversaires du VVV-Venlo à embrasser Fanny sur leur propre terrain, samedi après-midi. Une déculottée qui ne doit rien au hasard en cette terre bouliste des Pays-Bas : quand Venlo donnait la boule pour se faire battre, l'Ajax enchaînait les tirs en plein dans le cochonnet. Analyse tactique d'une partie mémorable.

Vidéo

Absence de mouvement et de combinaisons

Si l'Ajax 2018-2019 de Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou Donny van de Beek aurait pu coller une dizaine de pions à VVV-Venlo, celui de 2020-2021 n'aurait jamais été capable d'une telle prouesse. Pas avec un dinosaure comme Daley Blind, avec un inconnu au bataillon comme Sean Klaiber, ou avec des jeunes oiseaux qui apprennent à peine à battre de leurs propres ailes comme Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp ou Perr Schuurs. Qu'on ne s'y trompe pas, l'Ajax avait bien envoyé son équipe de pétanque défier les spécialistes de Venlo ce samedi. Et en plein coeur de ce berceau bouliste, les locaux sont rentrés chez eux avec les fesses toutes rouges. De honte, mais aussi de fureur, tant leurs adversaires, reconnus pour leur arrogance, ont usé de méthodes déloyales propres à faire sortir n'importe quel puriste de ses gonds.C'est bien connu : la pétanque est un totem du Sud-Est. Une fierté de la Provence quand on est Français, du Limbourg quand on est Néerlandais. Par sa situation géographique, Venlo ne peut donc échapper à son destin de terre bouliste. D'autant que parmi ses rangs trône un vrai gars du cru : Zinédine Machach, né à Marseille s'il vous plaît. Et le VVV a décidé d'assumer son étiquette jusqu'au bout des ongles par la couleur de son maillot. Jaune, comme le "petit jaune" que s'enfile tout bouliste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com