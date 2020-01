120 choses que vous ne savez peut-être pas sur la Lazio

9 janvier 1900. 9 janvier 2020. Le club laziale fête aujourd'hui ses 120 ans. Alors bon anniversaire !

1. La Lazio a choisi le bleu ciel et le blanc en l'honneur de la Grèce, patrie des Jeux Olympiques. Le club est en effet né en 1900, quelques années seulement après que Pierre de Coubertin a relancé les JO.2. Entre 1931 et 1935, la Lazio a été surnommée la. En effet, à l'été 1931, sept joueurs brésiliens débarquent à la Lazio. Ils étaient arrivés depuis le Brésil en bateau (le Conte Verde), au port de Gênes.3. La Lazio a remporté deux titres de champion d'Italie : en 1974 et en 2000.4. Elle n'a terminé que trois fois deuxième de Serie A : en 1937, 1995 et 1999.5. Depuis sa victoire en Supercoupe d'Italie en décembre 2019 contre la Juventus, la Lazio compte désormais plus de trophées (16) que la Roma (15). Mais la Roma, elle, a remporté trois Scudetti.6. Elle est aussi la seule équipe italienne de l'histoire à avoir remporté trois matchs officiels lors d'une même journée. C'était lors du Campionato Interregionale Centro-sud, le 7 juin 1908. La Lazio avait battu le Lucca FC le matin, la SPES Livorno l'après-midi et la Virtus Juventusque en finale, le soir.7. En 1968, l'attaquant laziale Juan Carlos Morrone a été suspendu pour doping pour quatre journées. Il avait en réalité ingéré des produits contenant des amphétamines pour... perdre du poids (quatre kilos en une semaine, bravo !)8. C'est un supporter de la Lazio, Alberto Canalini, qui a offert à la ville de Rome ses premiers buts. Le bonhomme était charpentier, et sa boutique était située juste à côté du siège de la Lazio. Il a donc construit des buts en bois, et les a offerts aux joueurs laizali, qui ont pu les installer sur leur terrain. Sur la photo ci-dessous, Santa Ancherani, joueur de la Lazio de 1901 à 1912, procède à l'installation des buts.9. En 1975, la Lazio avait refusé de venir disputer un match de Coupe UEFA à Barcelone, pour protester contre la recrudescence de la violence du régime franquiste. Du coup, elle avait perdu sur tapis vert, 0-3.10. En 1980, certains joueurs de la Lazio (Giordano, Wilson, Manfredonia) ont été suspendus dans l'affaire du Totonero. Le club, lui, a été administrativement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com