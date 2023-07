12 juillet 1998 : Le jour où les Champs-Élysées se sont enflammés

Les Champs-Élysées ont été le point de ralliement de la liesse française lors de cette coupe du monde, remportée à domicile par la bande d'Aimé Jacquet il y a 25 ans jour pour jour. Et la "plus belle avenue du monde" a vécu des scènes inédites. Deux témoins privilégiés, un CRS et un membre du staff des Bleus, racontent.

À Troyes, Patrick Prunier enfile un maillot de l’équipe de France, enfourche son scooter, ramasse un collègue et fond vers le centre-ville. Il n’est pas loin de 3 heures du matin. « On a klaxonné comme des dingues, c’était n’importe quoi. » Quelques heures plus tôt, Patrick était déployé sur les Champs-Élysées, avec son uniforme de la CRS 35. « Les rues étaient vides, et puis tout d’un coup, ça sortait de partout, comme les rats des trous , poursuit-il. T’avais l’impression que les gens sniffaient le bonheur qu’un type envoyait du ciel par paquet. » Il a réussi à refuser beaucoup de coupes de champagne tendues par les supporters. « Paris était truffé de caméras, tu dois rester super sérieux, alors que ça bout en toi. » Il accepte les bisous des dames, parce que « le plaisir était partagé » . Patrick, « mordu de foot » , a suivi ce France-Brésil avec une « radio à deux balles » et un écouteur discret. « Même si je restais vigilant et stoïque, ma joie transpirait. J’étais un frustré de Séville 1982, et ça a tout effacé. » Question sécurité, passé minuit, il n’a eu à gérer que « quelques casseurs » et une Mercedes cabriolet qui a cru bon de célébrer au milieu de la foule : « Évidemment, tout le monde a secoué sa voiture, d’autres montaient dedans. À la fin, il me fait : « Ils m’ont tout pris dans ma Merco, m’sieur. » Bah, tu m’étonnes, il a voulu jouer, il a perdu. »

T’avais l’impression que les gens sniffaient le bonheur qu’un type envoyait du ciel par paquet.…

Article paru initialement en 2018 dans le magazine So Foot, numéro 156.

Par Ronan Boscher pour SOFOOT.com