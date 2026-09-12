1125 jours plus tard, Schalke 04 gagne en Bundesliga

Union Berlin 1-3 Schalke

Buts : Skarke (90 e +6) pour les Berlinois // Gosens (25 e ), Aouchiche (46 e ) et Wober (90 e +13) pour les Königsblauen.

Les Six Seven n’existaient pas. 1 225 jours plus tard, Schalke gagne un match en Bundesliga. Le club de la Ruhr a réalisé ce mini-exploit en allant gagner à l’Union Berlin (3-1) grâce à des réalisations de Robin Gosens, l’ancien de l’Atalanta Bergame, et Adil Aouchiche, l’ancien de Saint-Étienne et du PSG. Schalke « null vier » ( « zéro quatre » , selon le bien informé Deepl) s’impose pour la première fois en première division depuis mai 2023 !…

UL pour SOFOOT.com