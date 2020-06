110 km/h sur autoroute : Emmanuel Macron rejette la proposition de la Convention citoyenne pour le climat

"Ce serait profondément injuste" que tout le reste du travail de la Convention ne pâtisse d'une polémique sur cette proposition.

Emmanuel Macron à Paris, le 29 juin 2020. ( POOL / CHRISTIAN HARTMANN )

Pourquoi pas, mais plus tard. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la position d'Emmanuel Macron, qui a "reporté", lundi 29 juin, la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute. Ses raisons : éviter que la mesure ne "s'abîme dans une polémique", comme ce fut le cas pour les 80 km/h.

"La transition écologique ne doit pas se faire au détriment des communes, des régions les plus enclavées" , a plaidé le chef de l'État devant les 150 membres de la Convention. "Croyez-moi, je formule cette proposition en spécialiste", a-t-il lancé en souriant, en allusion à sa décision de limiter la vitesse sur certaines routes à 80 km/h, portée par son Premier ministre Édouard Philippe et très contestée.

"Faire maturer le débat"

"J'ai présenté beaucoup de grands plans très ambitieux, avec beaucoup de choses formidables qui ont parfois été résumés à une mesure ou une petite phrase. Et ce serait profondément injuste que tout votre travail se résume à cette proposition", a-t-il poursuivi .

"Pour que ça marche, il ne faut pas stigmatiser les gens, il ne faut pas les diviser, il faut réussir à les embarquer tous ensemble. Si on fait ça, nos concitoyens qui sont dans les territoires les plus enclavés qui parfois mettent tous les jours 45 minutes ou une heure en utilisant les grands axes pour aller travailler, dont la vie s'organise par ses transports, ils vont dire : OK, leur projet c'est un projet urbain, il n'y a pas de place pour mo i".

"Il faut faire maturer ce débat", mais "ne donnons jamais le sentiment à certains de nos concitoyens qu'on les culpabilise ou qu'on les met à l'écart. Je ne voudrais pas que vous connaissiez le même sort que moi, c'est-à-dire avoir des mois de travail qui s'abîment dans une polémique", a-t-il conclu.