11-Novembre : Macron inaugure un monument aux soldats morts en «Opex»

L'armée les appelle la « quatrième génération du feu ». Emmanuel Macron inaugure lundi après-midi, à Paris (XVe), un monument dédié aux 549 soldats français morts en opérations extérieures depuis 1963.Quelque 600 proches de ces militaires morts pour la France sont attendus à la cérémonie, au cours de laquelle le chef de l'Etat déposera une gerbe avant de prononcer une allocution, vers 16h45.Le mémorial est une haute sculpture de bronze dans un espace tranquille du parc André-Citroën. Il représente six soldats - cinq hommes et une femme - la tête recouverte d'un képi, d'un béret ou d'une casquette. Le visage grave, ils portent un cercueil... invisible. [Websérie ] Découvrez dès demain à quoi va ressembler le #MonumentOPEX dans le dernier épisode de la Websérie ! Et en attendant vous pouvez regarder les anciens épisodesnull https://t.co/rhfA8sE22N pic.twitter.com/OzwM19AHEl-- Ministère des Armées (@Defense_gouv) November 10, 2019 « Matérialiser le cercueil par le vide est la meilleure forme symbolique pour rendre hommage à nos soldats disparus », explique le sculpteur, Stéphane Vigny.Dernier nom ajouté, celui de Ronan Pointeau, tué au MaliÀ côté, sur un mur, sont inscrits les noms de 549 militaires, dont deux femmes, tués par l'ennemi ou morts à la suite de blessures de guerre, de maladie ou d'accident au cours des « Opex », ces interventions des forces militaires françaises menées en dehors du territoire national depuis la fin de la guerre d'Algérie.Le dernier nom inscrit est celui du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué le 2 novembre au Mali, où sont déjà morts 23 soldats français. Les militaires auxquels est dédié ce monument sont décédés sur 17 théâtres d'opération, dont 141 au Liban, 129 au Tchad, 85 en Afghanistan et 78 en ex-Yougoslavie. LIRE AUSSI > Opération Barkhane, mission impossible ?« La France n'oublie pas ceux qui sont morts pour elle. Elle n'oublie aucun de ...