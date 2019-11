11-Novembre : l'histoire compliquée du monument aux soldats morts en « Opex »

Enfin ! Voilà ce qu'ont sans doute dû se dire les proches de ces 549 militaires « morts pour la France » en opérations extérieures depuis 1963 lorsque l'inauguration du monument dans le parc André-Citroën a été officialisée pour ce 11 novembre 2019, en marge des cérémonies pour le 101e anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que cela faisait huit ans qu'ils attendaient l'inauguration de ce lieu d'hommage.Depuis octobre 2011 et la proposition du général Bernard Thorette, ancien chef d'état-major de l'Armée de Terre, les familles des soldats victimes ont en effet observé, souvent avec consternation, le projet être décrié, déplacé, repoussé...Ce long feuilleton a pris fin avec cette inauguration par Emmanuel Macron du mémorial et de la statue du sculpteur Stéphane Vigny, qui a finalement pris place dans le parc André-Citroën, dans le XVe arrondissement de Paris. Pas de « happy end » pour autant, car ce lieu de « repli » ne satisfait pas totalement certains proches des soldats morts au combat. Le #MonumentOPEX, c'est:?null Une sculpture représentant 6 militaires (1 femme et 5 hommes), portant un cercueil non visible. Les visages expriment la douleur, le recueillement, la détermination?null Un mur de 37 plaques portant les noms des morts pour la France en #OPEX pic.twitter.com/5QoWBbUqlR-- Ministère des Armées (@Defense_gouv) November 11, 2019 Jean-François Buil, père de Damien Buil, mort le 18 août 2008 dans l'attaque de la vallée d'Uzbin, a ainsi déclaré ce lundi matin sur Europe 1 qu'il aurait « préféré que le monument soit aux Invalides ». Comme ce qui était prévu à la base. Car, lorsque le projet d'un mémorial pour les morts en « Opex » a vu le jour en 2011, c'était pour l'installer place Vauban, à deux pas de l'Hôtel des Invalides. Tout près du tombeau de Napoléon.Riverains en colère et délocalisationProblème, les riverains de cette ...