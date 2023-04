107 jours chrono

L’équipe de France féminine ouvre un nouveau chapitre, à trois mois et demi de la Coupe du monde. Hervé Renard a une mission : ramener le calme, repartir sur des bases saines et enfin évacuer les soucis extrasportifs pour remettre les Bleues sur les bons rails. En espérant atteindre le terminus, en Australie cet été ou à Paris l'an prochain.

À 107 jours du lancement de sa Coupe du monde, à Sydney, face à la Jamaïque, l’équipe de France repart d’une page blanche – ou presque. Après cinq ans et demi de Corinne Diacre, Hervé Renard a officiellement pris la relève le 30 mars. Le Savoyard démarre son mandat par un test contre une Colombie emmenée par sa pépite Linda Caicedo. Une équipe elle aussi qualifiée pour le Mondial, finaliste de la dernière Copa América. Le temps est compté mais au moins, les Bleues semblent dans un cadre favorable pour avancer.

Smile !

D’emblée, Hervé Renard a envoyé des signaux d’apaisement et d’ouverture, tranchant considérablement avec sa prédécesseure. Le double champion d’Afrique s’est posé en rassembleur, dans les mots comme dans les actes, à l’image de sa première liste. Le retour d’Eugénie Le Sommer, blacklistée depuis deux ans et désormais vice-capitaine, et la présence de Wendie Renard, qui avait elle-même fait un pas de côté vis-à-vis de la sélection, ont annoncé la couleur. Le nouveau sélectionneur a tout fait pour ramener de la sérénité. Son choix de confier le brassard à une Wendie Renard incontestable et incontestée est allé dans ce sens, tout comme ses discussions avec les blessées Kadi Diani, Marie-Antoinette Katoto, Griedge Mbock ou Amandine Henry, à qui il a témoigné sa considération.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com