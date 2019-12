100 % du PIB : pourquoi il faut s'habituer à ce niveau de dette publique

Le seuil symbolique est franchi. Au troisième trimestre 2019, la dette publique de la France a atteint plus de 100 % du PIB : 100,4 % exactement, selon une annonce de l'Insee ce vendredi. Soit plus de 2400 milliards d'euros.En clair, la somme de tout ce que devait l'Etat à ses créanciers à ce moment-là est supérieure au cumul de toutes les richesses nationales produites en France sur un an. C'est la première fois, depuis 2017, qu'elle atteint ce niveau.Même s'il devrait être revu à la baisse d'ici la fin de l'année, celui-ci met en lumière le poids qu'a pris la dette dans notre économie ces dernières années, comparativement à notre production de richesse.Au début des années 1980, la dette ne représentait ainsi que 12 % du PIB. Il semble qu'il faille désormais s'habituer à un ratio, si ce n'est égal ou supérieur, flirtant avec les 100 % pour les années à venir. Très loin des 60 % réglementaires fixés par l'Union européenne. Sans que cela ne pose forcément problème.Pourquoi le ratio de la dette a autant augmenté en 40 ansChaque année, la dette se creuse en fonction du déficit annuel. C'est logique : si l'Etat dépense plus dans l'année qu'il n'a touché de rentrées fiscales, il doit s'endetter.Les rentrées fiscales dépendent d'abord du PIB. Si le PIB augmente, les rentrées fiscales aussi. Elles peuvent également être dopées par l'inflation : si les prix sont aussi à la hausse, elles augmentent encore plus.« Jusqu'aux années 1980, la forte inflation a permis de doper le niveau des rentrées fiscales, et donc d'atténuer le poids de la dette, non indexée sur l'augmentation des prix, expose Jacques Le Cacheux, professeur d'économie à l'université de Pau. Lorsque l'inflation s'est mise à chuter, le ratio dette/PIB s'est mis à augmenter. »Dans les années 1990, la forte croissance économique permet de limiter le phénomène. Le grand « boum » se produit avec la ...