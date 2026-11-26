100% d'énergies renouvelables en 2060 : le programme de LFI est "ambitieux", mais les "moyens absents", estime Terra Nova

"Le programme de la France Insoumise retient la combinaison la plus coûteuse et la plus exigeante en rythme de déploiement" pour sortir des énergies fossiles et du nucléaire.

Jean-Luc Mélenchon à Montpellier, le 25 novembre 2026. ( AFP / Sylvain THOMAS )

L'objectif affiché par la France insoumise pour atteindre 100 % d'énergies renouvelables au plus tard en 2060 et de sortir des énergies fossiles avant 2050 est "ambitieux", a reconnu Terra Nova dans une étude publiée jeudi 26 novembre. Toutefois, le groupe de réflexion déplore l'absence de moyens pour y parvenir et des choix "hasardeux" et "difficiles à comprendre".

L'examen du programme "L'Avenir en commun" pour l'élection présidentielle du printemps 2027 révèle "un écart saisissant entre cette ambition (de sortie des fossiles, NDLR) et les moyens retenus pour la réaliser" , juge le think-tank.

Sur l'objectif de 100% d'énergies renouvelables d'ici 2060, le programme de la formation de Jean-Luc Mélenchon mentionne l'éolien en mer, l'hydrolien et l'énergie de la houle , mais "oublie l'éolien terrestre et le solaire", relève-t-il.

"Ce silence est difficile à comprendre, surtout au moment où les filières renouvelables sont contraintes de licencier et sont injustement attaquées de toutes parts", ajoute Terra Nova, qui rappelle que l'éolien (terrestre et en mer) et le solaire ont représenté ensemble près de 15 % de la production d'électricité française l'an dernier.

"La combinaison la plus coûteuse et la plus exigeante"

L'étude revient également sur l'ambition de LFI de planifier la fermeture progressive des centrales nucléaires existantes en ne prolongeant pas au-delà de 60 ans leur durée de vie et d'arrêter le programme de nouveau nucléaire (EPR2).

L'Autorité de sûreté du nucléaire et de radioprotection (ASNR) a récemment présenté un projet d'avis sur la poursuite de fonctionnement des réacteurs d'EDF au-delà de 60 ans. Le programme "s'interdit par avance une option que le régulateur de sûreté juge aujourd'hui ouverte, sans avancer d'argument de sûreté pour le faire", note l'étude réalisée par l'expert des marchés énergétiques Nicolas Goldberg.

En écartant à la fois la prolongation au-delà de 60 ans et les nouveaux réacteurs EPR2, "le programme de la France Insoumise retient donc la combinaison la plus coûteuse et la plus exigeante en rythme de déploiement, sans pour autant mentionner d'accélération souhaitée sur l'éolien terrestre ou le solaire (..) et sans relever l'ambition actuelle d’éolien en mer. Une équation pour le moins hasardeuse", juge l'étude.