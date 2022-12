information fournie par So Foot • 31/12/2022 à 14:00

100 choses à retenir de l'année 2022

De Frédéric Antonetti à Pelé, en passant par Virginia Torrecilla, Chaker Alhadhur, Cristiano Ronaldo ou King Kazu, tous ont marqué l'année écoulée. Voici tout ce que 2022 laissera à la postérité, pour le meilleur et pour le pire.

Janvier

Vainqueur de six Coupes d'Europe avec le Real Madrid, Paco Gento est mort à 88 ans. Hasta siempre.Absente depuis presque deux ans en raison d'une tumeur cérébrale, Virginia Torrecilla renoue avec la compétition sous le maillot de l'Atlético.

La Supercopa no ha estat l'única victòria d'avui @virginiiiaTr pic.twitter.com/fJf8CJIiWS

Février

— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 23, 2022Frappée par les blessures et la Covid-19, l'équipe des Comores doit aligner Chaker Alhadhur au poste de gardien. Le défenseur de l'AC Ajaccio s'en sort avec les honneurs, malgré la défaite face au Cameroun. Chaker avec les doigts.Youcef Belaïli débarque à Brest, et les réseaux sociaux explosent : en l'espace de dix heures, le nombre d'abonnés du club augmente de 144% sur Instagram et de 217% sur Facebook. Bienvenue au Stade DZstois.Y a pas d'hypothermie qui soit ! Malgré un froid de canard dans le Minnesota (ressenti de -25°C), le match opposant les États-Unis au Honduras va à son terme . Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule !

Same energy. pic.twitter.com/VEIKtryUJI

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) February 3, 2022Enfin ! Finaliste malheureux en 2002 et en 2019, le Sénégal remporte la première CAN de son histoire en se débarrassant de l'Égypte aux tirs au but.Kurt Zouma se fait prendre en train de frapper son chat. Résultat ? Une amende, le retrait de la garde de ses deux matous, des miaulements… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com