100 buts en Ligue 1 pour Jimmy Briand !

Ce week-end, Jimmy Briand est devenu le 88e joueur à passer la barre des 100 buts en Ligue 1, en transformant un penalty face à Nîmes. Et s'il lui aura fallu plus de 16 saisons parmi l'élite pour atteindre cette barre, c'est parce que Jimmy Briand est beaucoup plus qu'un buteur.

Seulement 2 saisons à plus de 10 buts

L'Affranchi des Girondins

". Si un jour Jimmy Briand avait l'honneur de voir sa vie adaptée à l'écran, nul doute que la phrase d'introduction du biopic sonnerait ainsi. Et proche de l'épilogue, on aurait droit à cette scène du 25 octobre 2020, dans laquelle Hatem Ben Arfa, après avoir obtenu un penalty, offre à Jimmy le bonheur de pouvoir libérer les siens après 80 minutes totalement inoffensives de la part des Girondins, face à Nîmes. À 35 ans, le Vitriot inscrivait là son premier but de la saison, mais surtout son centième en Ligue 1. Une barre symbolique que Briand et ses coéquipiers fêtaient dès le coup de sifflet final sur la pelouse du Matmut, en arborant des t-shirts " Bravo Jimmy ", et en offrant au libérateur un maillot floqué 100, ainsi qu'une bouteille de Château Gloria - propriété de Jean-Louis Triaud - prêts depuis son dernier but, face à Dijon, il y a 8 mois.Depuis son premier but en Ligue 1, inscrit sur un centre d'Olivier Monterrubio lors de la dernière journée de l'exercice 2003-2004 (Rennes-Montpellier, 4-0), l'attaquant formé à l'INF Clairefontaine n'a connu que quatre clubs de Ligue 1, et un intermède d'une saison à Hanovre. Rennes, donc, où il fit trembler les filets du championnat à 33 reprises en 169 matchs, puis Lyon (22 pions en 110 matchs), Guingamp, où il fut le plus prolifique avec 30 buts en 106 apparitions, et enfin Bordeaux et ce quinzième but en 65 matchs (47 titularisations). Alors qu'il entame sa dix-septième saison parmi l'élite française - son contrat aux Girondins court jusqu'en 2022 - c'est par sa régularité que l'attaquant se distingue. Auteur de seulement 2 saisons à plus de 10 buts (2016-2017 et 2017-2018 avec l'EAG), il fut malgré tout plus souvent titulaire que remplaçant partout où il est passé. Car son apport à ses différentes équipes ne se mesure pas seulement en tremblements de ficelles. C'est d'ailleurs sur le côté qu'il fut souvent utilisé, ce qui lui permet de comptabiliser 52 passes décisives, toujours en Ligue 1.