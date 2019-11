10 fonds pour gagner en Bourse en investissant responsable

Investir responsable se décline désormais avec le «e» de environnement, le «s» social et le «g» de gouvernance (ESG en anglais). (© DR)

Investir dans des supports respectant des critères extra-financiers permet de conjuguer rentabilité et contribution à une économie durable. Découvrez notre sélection de 10 fonds responsables.

Les fonds qui revendiquent d'investir de façon responsable, au sens le plus large, offrent à l'épargnant un accès aux performances de la Bourse tout en privilégiant le respect de l'environnement, du social et de la bonne gouvernance des entreprises, d'où les acronymes ISR et ESG.

La tendance est devenue dominante dans le monde de la gestion d'actifs, notamment avec la prise de conscience grandissante des enjeux climatiques. Dans cette approche, les valeurs retenues en portefeuille par le gérant subissent plusieurs filtres de sélection.

Outre leurs bonnes perspectives financières, elles doivent être jugées vertueuses sur des critères extra-financiers, comme leur capacité à limiter l'impact environnemental de leurs activités, la qualité de leur politique sociale ou leur bonne gouvernance.

530 fonds

Environ 530 fonds distribués en France se rangent dans cet univers d'investissement de la finance durable, selon Novethic, entité de la Caisse des dépôts. Près de 200 d'entre eux affichent le label officiel ISR, désormais attribué par le ministère de l'Économie (lire l'encadré).

L'univers inclut tout à la fois la famille des fonds centrés sur la protection de l'environnement et la finance verte, ainsi que celle des supports misant sur l'épargne solidaire, qui redistribue une partie de ses rémunérations à des