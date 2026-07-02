10 excuses pour justifier votre nullité à MPP

Vous ne ratez aucun match de notre grande Ligue 1, vous portez fièrement un maillot du Boca floqué Riquelme et vous ne jurez que par Ralf Rangnick et son gegenpressing ... Et pourtant, vous stagnez, en vain, entre la 2 745 120e et la 3 152 693e place du classement de Mon Petit Prono. Un crève-cœur qui fait perdre toute crédibilité à votre supposé football knowledge . Bref, c’est la douche froide. Heureusement, il vous reste des bonnes excuses.

1 – En grand joueur, vous choisissez vos matchs

Vous êtes un grand joueur, pas un petit. Prendre des points sur des France-Irak ou des Allemagne-Curaçao ? Ce n’est pas pour vous. En tant que connaisseur du foot, du vrai, vous préférez étaler toute votre science de la balle dans les matchs où, franchement, ça en vaut la peine. Donc voilà, vous pouvez toujours sortir cette excuse : « Non c’est que moi, depuis le début j’ai parié que sur Allemagne – Côte d’Ivoire, Espagne – Uruguay, Belgique – Égypte et Pays-Bas – Maroc. » Forcément, c’est tout de suite plus dur de gagner des points, d’autant plus que ça a de la gueule d’appartenir à la niche de ceux qui connaissent tellement bien le foot qu’ils peuvent se permettre de choisir leurs matchs. À l’image de Neymar, de Noa Lang ou de Jesé Rodríguez, vous êtes un artiste, un vrai. Au fond, qui vérifiera qu’en réalité, vos paris se sont, pour la plupart, révélés lamentablement ratés ?

2 – Votre enfant joue à votre place

La tuile. Tous les matins, quand vous préparez votre café et mettez vos tartines à griller, votre enfant subtilise à la va-vite votre téléphone. Et à 5 ans, ce n’est pas simple d’être lucide au moment de pronostiquer Espagne – Autriche. Autant dire qu’il n’a ni les références footballistiques ni conscience de la galaxie d’écart qu’il existe entre la France et l’Irak. Résultat ? Après la victoire des Bleus 3-0 contre les hommes de Graham Arnold, une mauvaise surprise vient flinguer votre joie de récupérer 56 points sur MPP, étant donné que votre 4-1 pour la France s’est subitement transformé en… 0-2 pour l’Irak. Un maudit mano a mano qui se répète tous les matins.…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com