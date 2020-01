1 patient francilien sur 10 n'a pas de complémentaire santé

Dépenser 40 euros par mois (coût moyen en France), soit près de 500 euros par an pour bénéficier d'une complémentaire santé, un luxe ? Selon une étude de la Drees (Direction des études du ministère de la Santé) publiée en avril dernier, « plus de 95 % des personnes bénéficient d'une assurance santé complémentaire » en France.Mais derrière ce chiffre plutôt rassurant se cache une réalité manifestement bien différente en Ile-de-France. Selon le sondage réalisé par l'institut Ipsos pour le baromètre de la santé le Parisien-Cosem*, 10,5 % des patients sont dépourvus de complémentaire santé en Ile-de-France. Pire : parmi les moins de 35 ans, ce taux monte à 15 % ! Un chiffre que l'on ne retrouve que parmi les catégories socioprofessionnelles les plus modestes.Pourtant, comme le rappelle la Drees, « ce second étage de couverture santé, quasi universel, joue un rôle important dans l'accès aux soins ».Qui sont ces sans-complémentaire ?C'est en Seine-Saint-Denis (15,4 %) et dans le Val-d'Oise (12,1 %) qu'ils sont les plus nombreux, mais plus d'un Parisien sur dix (10,7 %) ne dispose pas de complémentaire. Globalement, 21 % sont des inactifs, mais 15,6 % sont des employés et 14,7 % des ouvriers auxquels l'employeur, depuis la réforme de 2016, doit proposer une complémentaire d'entreprise, avec prise en charge d'au moins 50 % du coût.Enfin, 14,3 % des professions indépendantes font l'économie d'une mutuelle alors que, contrairement aux préjugés, seuls 5 % des retraités n'en disposent pas.Une situation d'autant plus surprenante que pour les plus modestes, il existe la CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire), et l'ACS (Aide à la complémentaire santé), remplacés depuis le 1er novembre par la Complémentaire santé solidaire, dont le coût varie entre zéro et 30 euros par mois, selon les revenus.«Ça n'est pas rentable»Fonctionnaire stagiaire, Augustin, 23 ans, fait partie de ...