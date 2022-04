1.000 très grands crus saisis aux enchères

Des vins d'exceptions seront mis en vente aux enchères par le Domaine au profit de l'État.

Les amateurs de vins exceptionnels seront au rendez-vous ce week-end du 30 avril à Dijon pour la vente aux enchères de 1.400 bouteilles provenant d’une saisie. Chaque année, des milliers de lots sont proposés par le Domaine au profit de l’État.

Ce samedi 30 avril 2022 au Palais des ducs à Dijon (Côte d'Or), le Domaine et l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) mettent en vente des bouteilles principalement de Bordeaux et de Bourgogne, de champagne. Ces 1.400 flacons provenant d’une seule saisie sont estimés entre 150 et 85.000 euros.

Tous les grands vignobles sont présents ou presque et les amateurs du monde entier s’inscrivent déjà pour enchérir à distance tant la liste des lots est de grande qualité par leur nom et leur état de conservation remarquable. «Une seule bouteille sur tout ce lot saisi a été retirée car elle n’était pas du niveau des autres», confie Alain Caumeil, directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID).

Des vins exceptionnels à partir de 150 euros

Tout le monde pourra repartir avec des vins de qualité vendus par lot de six, douze ou à l’unité, et pour un bon nombre à moins de 500 euros, comme ces lots de six bouteilles de Château Bahans Haut-Brion 2000, Château Beychevelle 2003 ou de champagne Ruinart.

En revanche, il faut compter entre 1.500 et 7.000 euros pour les lots de Château Cheval Blanc, Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Mouton Rothschild ou Château Petrus (Pomerol).

Le lot phare est une caisse de douze grands crus Romanée-Conti, la Tâche, Richebourg, Grands-Echezeaux,