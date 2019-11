1 000 tracteurs vont débarquer à l'Arc de Triomphe

Zones de non-traitement aux pesticides, agressions d'éleveurs, accords internationaux? Les motifs de colère s'empilent comme bottes de paille, et les agriculteurs n'en peuvent plus. « On est prêts à rester jusqu'à ce que Macron nous réponde », affirme Cyrille Milard, président de la FDSEA de Seine-et-Marne, déterminé à passer la nuit dans son tracteur avenue Foch, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Alors que les récoltes de betterave et de pomme de terre ont commencé, difficile de savoir si l'appel lancé au niveau national par les syndicats agricoles majoritaires sera fortement suivi.Les exploitants de 20 départements des Hauts-de-France, du Grand Est, de Normandie et de Bourgogne-Franche-Comté se sont donné rendez-vous à Paris, où la circulation pourrait être difficile sur l'ensemble des routes d'accès. À Lyon, trois axes principaux seront bloqués par des barrages filtrants. Le Limousin mettra la pression sur les supermarchés, en allant coller des étiquettes sur les produits vraiment originaires de la région. « On n'en peut plus », soupire Cyrille Milard, endeuillé par le suicide d'un agriculteur de 58 ans, samedi, dans son entourage. « Près de 20 % des agriculteurs n'ont dégagé aucun revenu en 2017 », selon un rapport récent de l'Insee. Pis : les perspectives à long terme des filières françaises ne cessent de se dégrader. Pour la première fois depuis la guerre, l'an dernier, la balance commerciale est devenue négative...