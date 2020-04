0-0 mémorables (4e) : Les minots s'amusent au Parc

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football. Numéro quatre : le Classique le moins spectaculaire de l'histoire, mais assurément l'un des plus mythiques.

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille

"On n'y croyait pas"

C'est avec la verve et la loquacité qui le caractérisaient que Pape Diouf narrait, il y a quelques années, comment tout a basculé en ce début du mois de mars 2006. Le Sénégalais n'a pris les rênes du club que depuis six mois à peine qu'il s'apprête à réaliser un coup de poker d'anthologie, alors qu'approche le premier déplacement dans la capitale de son règne à la présidence. Le rival parisien ne compte lâcher que la moitié des places en tribunes prévues aux Marseillais, et a prévu d'installer ses propres fans à la place ? Eh bien le Parc des Princes ne verra pas l'équipe cinquième de Ligue 1 (et ses stars Ribéry, Nasri, Niang, Maoulida, Pagis, Déhu, Lamouchi, Barthez, Luyindula...) à l'œuvre. Solidaire de ses supporters et malgré les pressions de Frédéric Thiriez et Canal +, qui sentent que la situation est en train de leur échapper, Diouf tranche : c'est la réserve qui ira au charbon contre Pauleta et compagnie., se souvient avec des étoiles dans les yeux Mame N'Diaye, aujourd'hui éducateur des U12-U13 de l'AS Beauvais à 33 ans, après des passages au FC Libourne et à l'US Boulogne(alors entraîneur de la réserve)