0-0 mémorables (3e) : Zambie-Côte d'Ivoire, l'exploit d'Hervé Renard

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football. Numéro trois : la finale de la CAN 2012 entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Huit ans plus tard, Hervé Renard revient sur la belle aventure zambienne et sur ce 0-0 pas comme les autres.

Zambie - Côte d'Ivoire

On n'est pas obligés de marquer pour gagner cette finale.Dans l'imaginaire collectif, le 0-0 est un score triste. Le synonyme de l'ennui et la promesse que les filets n'ont pas tremblé pendant 90 minutes ou plus. Mais dans le monde d'Hervé Renard, c'est différent. L'entraîneur français pourra difficilement dire le contraire : le 0-0 est un score qui lui porte bonheur. Mieux, c'est un résultat synonyme de sacres et de joies extrêmes. En 2012 comme en 2015, sur les bancs de deux sélections différentes, Renard aura attendu la séance de tirs au but pour voir le tableau d'affichage bouger en finale de la CAN. Les deux fois, il est reparti avec le trophée tant convoité. Et si la finale épique de 2015 entre sa Côte d'Ivoire et le Ghana aurait largement pu figurer dans ce top 50, il faut s'attarder sur celle de 2012, entre sa Zambie et la Côte d'Ivoire (décidément, le destin est taquin). Son premier coup de maître. Personne n'attendait les, ils ont écrit leur histoire sur les pelouses du Gabon et de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, Hervé Renard se trouve au Sénégal, à plus de 5000 kilomètres de son premier amour africain, en attendant de pouvoir retrouver les terrains avec l'Arabie saoudite. Et il accepte de revenir, malgré des problèmes de réseau, sur la formidable aventure zambienne.