0-0 mémorables (2e) : Les leçons tactiques de France-Italie 1998

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football. Numéro deux : le France-Italie mythique de juillet 1998.

France - Italie

"Si tu y penses, c'est étrange, mais c'est comme ça. Il m'a juste manqué la victoire..."Roberto Baggio

C'est Christian Vieri, un homme habitué à défoncer des portes et que Cesare Maldini considérait comme un, qui le dit :Il y a pourtant ce drôle de type, ce mec qui déteste les projecteurs, qui a passé sa vie à souffrir et dont les histoires se finissent quasiment toujours de la même manière : mal. Roberto Baggio aurait dû être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, est certainement devenu le meilleur Italien de son sport, mais reste aussi cet individu à l'armoire à trophées quasiment vide : une Coupe de l'UEFA remportée avec la Juve en 1993, deux championnats d'Italie soulevés avec la Vieille Dame et avec le Milan, une Coupe d'Italie en 1995...Si ces quelques médailles sont le signe que Baggio n'a pas tout raté, elles ne disent pas tout du destin d'un héros devenu plus célèbre pour ses échecs que pour ses succès. Interrogé pardans un salon de l'aéroport de Milan au printemps 2013, il ne disait pas autre chose :Alors, Roberto Baggio a appris à encaisser et à passer au-dessus des saletés, de ce tir au but manqué en finale de la Coupe du monde 1994, de ce souvenir le posant là, au milieu de l'une des deux surfaces de réparation du Rose Lire la suite de l'article sur SoFoot.com