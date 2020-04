0-0 mémorables (1er) : Pays-Bas-Italie, une histoire de penaltys

Qui a dit que les matchs nuls sans but étaient forcément ennuyeux ou inutiles, voire les deux ? Voici cinquante raisons de penser le contraire, avec des rencontres privées de tremblement de filet qui ont pourtant marqué l'histoire du football. Numéro un : la demi-finale de l'Euro 2000 entre les Pays-Bas et l'Italie, évidemment.

Pays-Bas - Italie

Toldo et ses poteaux

Il y a des jours, comme ça, où l'histoire n'est pas de votre côté. Vous avez beau essayer, rien n'y fait. Une puissance qui dépasse les limites du réel vous empêche d'avancer, vous empêche de gagner. C'est ce qui est arrivé aux joueurs néerlandais en cette fin du mois de juin 2000. Un jour qui aurait dû leur sourire, qui aurait dû consacrer une équipe nationale qui se dirigeait tout droit vers le titre et qui, finalement, s'est révélé être l'un des jours les plus maudits de l'histoire des Pays-Bas. Et Dieu sait qu'en football, il y en a eu, des jours maudits pour les Néerlandais. Le 29 juin, c'est la demi-finale de l'Euro 2000. Les Pays-Bas, co-organisateurs de l'évènement, accueillent l'Italie à Amsterdam. Les Hollandais ont réalisé un début d'Euro parfait, avec quatre victoires sur quatre matchs, dont un succès de prestige face à l'équipe de France, championne du monde en titre, lors de la phase de poules. Les Italiens, de leur côté, ne sont pas en reste, avec un même total de quatre succès en quatre rencontres, même si leur parcours a été résolument plus facile. Les deux équipes ont l'air solide, mais, avec le soutien de tout un peuple, la Hollande semble destinée à la finale. Au coup d'envoi, à 18h, personne ne se doute encore que le match qui s'apprête à avoir lieu sur la pelouse de l'Arena va être épique.Dès le début de la rencontre, les Pays-Bas mettent une énorme pression sur les Italiens, qui reculent immédiatement dans leur moitié de terrain. On retrouve Lire la suite de l'article sur SoFoot.com